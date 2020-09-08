У Білорусі перевели у вищу бойову готовність резерв танків та артбази [ Редактировать ]
У Білорусі резерв танків та артбази перевели у вищу бойову готовність. Про це повідомляють на сайті Міністерства оборони країни. Рішення ухвалили під час чергового етапу перевірки бойової готовності Збройних сил.
Також оголосили про призов військовозобов'язаних із запасу. Причини такої мобілізації - не повідомляють. Раніше Олександр Лукашенко не раз заявляв про нібито "недружні дії" з боку НАТО біля білоруського кордону.
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