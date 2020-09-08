Церква у Брюсселі перетворилась на центр тестування на COVID-19 [ Редактировать ]
У Бельгії влаштували центр тестування на Ковід - просто у приміщенні церкви. При цьому служіння пастор не припинив. Як усе відбувається - розкаже Олена Абрамович.
Бельгійський Антверпен. Саме тут місяць тому був найбільший спалах коронавірусу в країні. Місцева влада запроваджувала комендантську годину, щоб молодь не засиджувалась у барах допізна. А всюди в місті діяв суворий масковий режим. Допомогти медикам у боротьбі з епідемією зголосилась одна з місцевих церков - дозволивши в себе тестувати людей на Ковід.
Жаннеке Ронзе, керівниця антверпенської ГО "Медицина для людей":
Наш медцентр розташований по-сусідству. Він надто маленький для того, щоб ми могли якось розділити ймовірно інфікованих пацієнтів від решти. Тож ми шукали приміщення поряд і зв'язалися з місцевим пастором. Він охоче погодився.
Пастор надав одну з кімнат церкви і при цьому не скасовував церковних служінь. Центр тестування працює за одним розкладом, служба відбувається в інший час. Та й парафіян зараз дозволяють приймати в обмеженій кількості через коронавірус. А для медичного центру, який працює як неприбуткова організація з лікарями-волонтерами, це стало ідеальним рішенням.
Жаннеке Ронзе, керівниця антверпенської ГО "Медицина для людей":
Для нас основна перевага в тому, що ми маємо окреме приміщення і не ставимо під загрозу інфікування інших пацієнтів, які приходять до нашого центру.
Альтернативні та мобільні центри для тестування в Бельгії почали відкривати не так давно. Через брак тестів в країні статистика щодо смертності від коронавірусу довго була неточною. Так, наприклад, у будинках догляду за літніми людьми часто тестували лише кількох хворих, а решту пацієнтів зі схожими симптомами приймали як коронавірусних.
Стівен ван Гухт, провідний вірусолог Бельгії:
Ми зробили повторну перевірку в будинках для літніх людей, зібрали всі деталі, і це нам дозволило відкоригувати дані. Були смертельні випадки, про які забули повідомити. Деякі, навпаки - зараховували двічі, бо пацієнти помирали в лікарні, а довідка про смерть надходила і від прихистку, і від медзакладу.
Наприкінці серпня бельгійська влада відкоригувала звіт щодо смертності від коронавірусу в країні мінус 120. Та на загальну статистику це не надто вплинуло, бо пандемія забрала в цій одинадцяти-мільйонній країні понад 10 тисяч життів.
Щоб посилити боротьбу з епідемією, Бельгія взяла курс на збільшення тестувань. Це і відкриття тимчасових центрів, і самостійне тестування студентів-медиків. З першого вересня і до грудня вони щотижня аналізуватимуть свої зразки в університетських лабораторіях.
по теме
Дональд Трамп заявив про запуск виробництва вакцини від коронавірусу
рамп запевняє, що новий препарат отримають вже за місяць. Та розробники - закликають владу не квапитися
Бельгійці протестують проти коронавірусної політики влади
Збиратися до 400 осіб на вулиці в Бельгії віднедавна дозволено. Тож активісти цим користуються. Так демонтрацію влаштували обурені масковим режимом - біля фінансових веж в Брюсселі, де розташовуються офіси низки міністерств
Ніяких весіль, ніяких зібрань: в Ізраїлі посилюють карантин
Школи теж зачинені, за винятком закладів для дітей з особливими потребами. Уряд вирішив боротися з пандемією настільки жорстко, наскільки це можливо. Вкрай емоційна заява професора Гамзо, який очолює штаб із боротьби з вірусом, вже наробила чимало галасe
У США непотрібних працівників "здадуть в оренду" кандидатам і партіям
У США великі компанії знайшли нестандартний спосіб - зайняти співробітників, які байдикують через наслідки епідемії. Їх позичать кандидатам і партіям
Геть карантин: Брюссель охопили коронавірусні протести
Коронавірусні протести охопили Брюссель. Там відбулися низки різних акцій протесту від незадоволених реакцією влади на пандемію. Хтось вимагав скасувати масковий режим. Інші - легалізувати усіх нелегалів в країні, щоб ті могли знайти роботу