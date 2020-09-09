Латвія виділила гроші на лікування постраждалих у протестах у Білорусі [ Редактировать ]
Латвійський уряд виділив 50 тисяч євро на лікування потерпілих від силовиків у Білорусі. Про це у "Твіттері" повідомив глава латвійського МЗС Едгар Рінкевіч.
За його словами, шестеро білоруських громадян вже пролікувалися у Латвії. Понад 40 отримали політичний притулок. Від початку протестів у Білорусі, що тривають вже місяць, затримали більше як 7 тисяч мітингарів.
250 із травмами опинилися у медзакладах. Щонайменше п'ятеро демонстрантів - загинули.
по теме
Лукашенко обвинил Украину в управлении протестами в Беларуси
По его словам, никакой дестабилизации в стране нет
США рассматривают введение санкций против белорусских чиновников
Речь идет о белорусских чиновниках, причастных к нарушениям прав человека и репрессиям
Тихановская обратилась к россиянам
Она назвала россиян и белорусов братскими народами
В США отреагировали на изгнание белорусских оппозиционеров
Также в США призвали освободить всех незаконно задержанных в ходе протестов
Беларусь представила ОБСЕ свой план выхода из кризиса
По их мнению, именно этот шаг способен урегулировать кризис в стране