Інспекція, якої не було, та перемир'я, яке знову обстріляли. Саме так, коротко, можна описати сьогоднішні події на фронті. Удень бойовики зі стрілецької зброї прицільно відкрили вогонь по українських позиціях біля селища Шуми. А до того - саме там представники ОБСЄ та Спільного центру з контролю та координації мали провести інспекцію.

І вперше у складі групи мали бути виразники так званої ДНР. Але ревізія - зірвалася.

З якої причини? І чому хотіли інспектувати саме ділянку в Шумах?

Заплановане інспектування українських позицій в районі Шумів не відбулося. Протягом дня ми бували в окопах та укріпленнях, де могла з'явитися моніторингова група, про яку домовилися учасники мінського процесу. Для неї військові зробили спеціальний коридор. Позначили його стрічками - з міркувань безпеки. Прохід подекуди довелося розміновувати.

Територія, на якій, можливо, є вибухонебезпечні предмети.

Ми спілкувалися з бійцями, почули різні думки, утім жодного солдата чи офіцера, який би схвалив таке рішення політиків, ми не зустріли. Пояснення військових прості: вони не довіряють ворогу.

Артем, морський піхотинець:

Де можна пройти, ну ці всі тропи, це все якось для наших військовослужбовців не зрозуміло і воно не вкладається в голові. Я би охарактеризував це якимось абсурдом, бо іншого слова не підібрати.

Нагадаємо, причиною такого інспектування стали звинувачення представників незаконних збройних формувань із ОРДЛО щодо порушень умов перемир'я. Буцімто українські військові зводять укріплення й просуваються вперед. Цю ділянку контролюють наші морпіхи. Вони розповіли, що представники ОБСЄ їх часто відвідують. На одній із позицій, бійці показали: усе, що спорудили під час перемир'я, - це кухня. І облаштували її подалі від лінії зіткнення.

Наша кухня буде. Оце те, що ви зробили. Так, так, оце самі виривали, укріпляли її колодами, мішками засипали, бо раптом що попаде, - так щоб хоч витримала.

На в'їзді до "червоної зони", в околицях Шумів, зібралося кілька десятків активістів. Вони вимагали не допускати бойовиків на українські позиції. Зрештою, до них і до і журналістів вийшов заступник командувача ООС генерал Валерій Бондар. Пояснив, що перевірки не буде, бо противник не виконав домовленостей. Особи, які хотіли інспектувати позиції нашого війська, прибули без документів. До того ж взяли з собою якийсь прапор. Загалом, усе це схоже було на інформаційну провокацію.

Валерій Бондар, заступник командувача ООС: