На Одещині закінчилися тести на коронавірус [ Редактировать ]
От куди точно треба поїхати МОЗівській групі - так це в Одесу. Там, в області, закінчилися і реагенти і тести у державних лабораторіях. А отже, впав і офіційний рівень захворюваності. Немає тестів - немає "ковіду".
На сьогодні на Одещині повідомили про понад 40 нових заражень. Для порівняння, днем раніше було 110.
Головний санлікар області Віталій Гончаров повідомив, що тести вже закупили, проте вистачить їх ненадовго - приблизно на місяць.
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