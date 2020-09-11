Приватному підприємцеві та куратору піщаних нелегалів, який напав на журналіста з колодою, повідомили про підозру. Про це йдеться на сайті Національної поліції.

"Під час перевірки інформації щодо законності видобутку надр невідомий напав на журналістів інформагенції. У результаті одного кореспондента доставили до лікарні для надання первинної медичної допомоги. Наразі нападнику повідомлено про підозру за ст. 345-1 (Погроза насильством щодо журналіста) Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у червні цього року на журналістів, які здійснювали перевірку інформації щодо законності видобутку піску на території Київської області, напав невідомий чоловік. Зловмисник спочатку погрожував представникам ЗМІ спалити їхню автівку, а потім почав нападати на них із колодою в руках.

У результаті одного із кореспондентів доставили до лікарні, де йому надали первинну медичну допомогу.

Слідчі Васильківського відділу поліції Київщини зареєстрували подію та розпочали кримінальне провадження за ст. 345 -1 (Погроза насильством щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції спільно із працівниками васильківської поліції встановили особу нападника. Ним виявився приватний підприємець Валерій Самофал, фірма якого і здійснювала видобуток піску на місці події. Наразі поліцейські проводять перевірку щодо законності видобутку зазначених корисних копалин.

Водночас зловмиснику повідомлено про підозру за ст.345-1 (Погроза насильством щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

За даними "СтопКору" йдеться про приватного підприємця Валерія Самофала, адже у той же день, 7 червня в селі Плесецьке саме цей чоловік ганявся із величезною гілкою за активістами та журналістами проєкту «Стоп корупції». Один з них отримав удар по шиї.

Нагадаємо, представники проєкту приїхали у Плесецьке після повідомлення про те, що поруч із гранітним кар’єром у Київській області здійснюється видобування піску, хоча там можна видобувати лише камінь.