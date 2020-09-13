Росія починає військові навчання у Білорусі [ Редактировать ]
Російська Федерація повідомила про початок військових навчань у Білорусі. Проходитимуть вони до 25 вересня спільно із білоруськими військовими на полігоні "Брестський". Тим часом наші прикордонники посилили охорону кордону з Білоруссю.
Вони проводять безперервне патрулювання зі службовими собаками, ведуть спостереження з технічних постів із застосуванням автомобільного та авіаційного транспорту. Зараз ситуація контрольована та стабільна.
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