Київ уже другий день - не віддає першості в антирейтингу міст за поширенням COVID-19. За минулу добу - 310 нових випадків. Серед заражених - 20 лікарів. Загальна кількість хворих від початку епідемії наближається у столиці до 20 тисяч осіб.

Кількість нових випадків коронавірусу по країні теж не зменшується. За останню добу виявили дві з половиною тисячі нових пацієнтів. Загалом хворобу підхопили майже 160 тисяч людей. Одужало - менше половини. В МОЗ нагадали, що єдиний спосіб стримати хворобу - дотримуватися санітарних норм. Саме тому, звернулися до влади на місцях - аби там відклали політичні акції, з великим скупченням людей.

Максин Степанов, міністр охорони здоров'я України: