Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
Київ уже другий день - не віддає першості в антирейтингу міст за поширенням COVID-19. За минулу добу - 310 нових випадків. Серед заражених - 20 лікарів. Загальна кількість хворих від початку епідемії наближається у столиці до 20 тисяч осіб.
Кількість нових випадків коронавірусу по країні теж не зменшується. За останню добу виявили дві з половиною тисячі нових пацієнтів. Загалом хворобу підхопили майже 160 тисяч людей. Одужало - менше половини. В МОЗ нагадали, що єдиний спосіб стримати хворобу - дотримуватися санітарних норм. Саме тому, звернулися до влади на місцях - аби там відклали політичні акції, з великим скупченням людей.
Максин Степанов, міністр охорони здоров'я України:
У мене запитання до місцевої влади, знаючи вас - я знаю, що ви усвідомлюєте що таке СOVID-19 і які ризики несе хвороба. Я розумію, що у вас відбуваються політичні процеси. Які зараз йдуть по всій країні. Але так свідомо проводити концерти. Я вже навіть не кажу про те, що вони заборонені постановою Кабміну. Вони просто заборонені в країні.
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