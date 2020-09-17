За сутки в столице COVID-19 обнаружили у 379 человек.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

За все время эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 18 449 инфицированных коронавирусной инфекцией. 5601 человек выздоровел (82 - за минувшие сутки). 296 киевлян погибли (5 - за минувшие сутки).

Отмечается. что среди заболевших:

208 женщин в возрасте от 18 до 76 лет;

130 мужчин, возрастом от 18 до 83 лет;

41 ребенок - от 7 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (72 человека), Днеповском районе (59 случаев) и Деснянском районе (55 пациентов).

Ранее мы писали, что на территории Украины за сутки зарегистрировали 3584 новых инфицированных коронавирусной инфекцией.