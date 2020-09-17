В Киеве коронавирус увеличивает силу [ Редактировать ]
За сутки в столице COVID-19 обнаружили у 379 человек.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
За все время эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 18 449 инфицированных коронавирусной инфекцией. 5601 человек выздоровел (82 - за минувшие сутки). 296 киевлян погибли (5 - за минувшие сутки).
Отмечается. что среди заболевших:
- 208 женщин в возрасте от 18 до 76 лет;
- 130 мужчин, возрастом от 18 до 83 лет;
- 41 ребенок - от 7 месяцев до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (72 человека), Днеповском районе (59 случаев) и Деснянском районе (55 пациентов).
Ранее мы писали, что на территории Украины за сутки зарегистрировали 3584 новых инфицированных коронавирусной инфекцией.
по теме
В Киеве зафиксирован резкий скачок коронавируса
Общее количество инфицированных перевалило за 5,5 тысяч человек
В Киеве улучшилась динамика коронавируса
Количество новых инфицированных оказалось на отметке в 17 261 человека
Киев установил новый антирекорд по заболеваемости COVID-19
За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 428 жителей столицы Украины
В Киеве улучшилась коронавирусная статистика
Всего инфекция поразила более 15 тысяч человек
В Киеве случилась резкая вспышка коронавируса
Количество заболевших киевлян увеличилось почти до 14 тысяч