Трьох поранених військовослужбовців вертольотами напередодні доправили до військового шпиталю в Харкові. Усі бійці підірвалися на невідомих вибухових пристроях, ймовірно, ворожих мінах. Двох із солдатів перевели до звичайних палат, а один військовий, якому внаслідок вибуху відірвало частину стопи, ще в реанімації.

Прогнози медиків сприятливі. Проте одному з поранених доведеться провести кілька місяців у госпіталі, а після цього зробити протез. Тільки за останні два тижні військовий шпиталь у Харкові прийняв уже чотирьох поранених з Донбасу.

Сергій Шепілов, провідний хірург військово-медичного центру північного регіону: