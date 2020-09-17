До Харкова доправили поранених на Донбасі військовослужбовців [ Редактировать ]
Трьох поранених військовослужбовців вертольотами напередодні доправили до військового шпиталю в Харкові. Усі бійці підірвалися на невідомих вибухових пристроях, ймовірно, ворожих мінах. Двох із солдатів перевели до звичайних палат, а один військовий, якому внаслідок вибуху відірвало частину стопи, ще в реанімації.
Прогнози медиків сприятливі. Проте одному з поранених доведеться провести кілька місяців у госпіталі, а після цього зробити протез. Тільки за останні два тижні військовий шпиталь у Харкові прийняв уже чотирьох поранених з Донбасу.
Сергій Шепілов, провідний хірург військово-медичного центру північного регіону:
Полковник і прапорщик, які отримали вибухове поранення один з них більш важке, це проникаюче поранення голови з формуванням контузійного вогнища, і другий з вогнепальним осколочним переломом лівої ліктьової кістки. І один військовослужбовець, отримав вибухове поранення внаслідок дії якогось вибухового пристрою, міни чи чогось іншого.
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