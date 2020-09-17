Ураган "Саллі" накрив США [ Редактировать ]
Щонайменше одна людина загинула, ще одна зникла безвісти. Унаслідок урагану "Саллі" на південно-східному узбережжі США. За даними національного погодного центру, за чотири години у штатах Флорида та Алабама випала майже піврічна норма дощу.
Рівень води сягнув позначки в півтора метра, швидкість вітру сягнула 110 метрів на годину. Шторм повалив дерева та порвав лінії електропередач.
Понад 500 тисяч будинків та підприємств залишилися без електроенергії. Зараз буревій дещо ослабнув та рухається на північ.
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