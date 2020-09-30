Американська фармацевтична компанія розробила діючу вакцину [ Редактировать ]
Американська фармацевтична компанія Moderna оголосила, що її вакцина ефективна для літніх людей. Це вкрай важливий фактор, адже левова частка померлих від COVID-19 - це саме старші пацієнти.
На другій стадії тестувань Модерна випробувала свій препарат на сорока волонтерах віком від 56 років. Вони отримали дві дози з інтервалом у 28 днів. В усіх зафіксували вироблення достатньої кількості антитіл, серйозні побічні ефекти виявили лише в одного учасника. У серпні Модерна уклала угоду з американським урядом на поставку ста мільйонів доз вакцини.
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