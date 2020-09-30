Справа колишнього нардепа Мартиненка. Адвокати політика скаржаться на суддів Вищого антикорупційного суду. Мовляв, ті допускають грубі порушення.

Нагадаю, провадження розглядають вже три роки. Кілька місяців тому суд змусив змінити приватних адвокатів на державних. Та нові захисники жаліються: мовляв, судді ігнорують їхні клопотання та не дають часу на ознайомлення з матеріалами справи. А це більше як 250 томів.

Ігор Черезов, адвокат Миколи Мартиненка: