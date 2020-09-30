Справа колишнього нардепа Мартиненка: чому скаржаться адвокати політика [ Редактировать ]
Справа колишнього нардепа Мартиненка. Адвокати політика скаржаться на суддів Вищого антикорупційного суду. Мовляв, ті допускають грубі порушення.
Нагадаю, провадження розглядають вже три роки. Кілька місяців тому суд змусив змінити приватних адвокатів на державних. Та нові захисники жаліються: мовляв, судді ігнорують їхні клопотання та не дають часу на ознайомлення з матеріалами справи. А це більше як 250 томів.
Ігор Черезов, адвокат Миколи Мартиненка:
Председательствующая Федорак просто дискредитирует саму идею создания ВАКС по одной простой причине. То, как она проводит эти заседания не предусмотрено ни одним законом ни Украины, ни тем более европейскими нормами. Перебивание адвокатов, не давать возможность адвокатам высказывать свои мысли приведет к тому что ее решения, которые будут приняты в конце судебного процесса, безусловно будут не просто в апелляционном порядке, но и в высших как европейских, так и украинских инстанциях обжаловано.
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