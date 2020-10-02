Біля Авдіївки зафіксували порушення перемир'я [ Редактировать ]
Російсько-окупаційні війська від сьогоднішнього ранку двічі порушили режим припинення вогню, цього разу на Донецькому напрямку. Противник двічі, з гранатометів різних систем, відкривав вогонь в районі Авдіївки. Бойових втрат і поранень у війську немає.
Минулої доби російські найманці двічі провокували армійців на Луганщині. З автоматичного станкового гранатомета ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного гранатомета - неподалік Оріхового.
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