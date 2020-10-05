В Азербайджане и Армении заявили об обстрелах [ Редактировать ]
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В понедельник, 5 октября, Министерство обороны Армении заявило о том, что город Степанакерт (азерб. Ханкенди) в Нагорном Карабахе подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Азербайджана. В свою очередь Минобороны Азербайджана заядяет, что города Бейляган, Барда и Тертер на линии соприкосновения в Карабахе подвергаются обстрелу с армянской стороны.
Об этом сообщает пресс-секретарь оборонного ведомства страны Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
В данный момент противник с большой интенсивностью наносит по Степанакерту ракетные удары.
Позже она сообщила, что "противник возобновил наступательные действия в южном направлении Арцахского фронта. Ведутся ожесточенные бои. Подразделения Армии обороны наносят достойный ответ вражеским силам".
В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило, что города Бейляган, Барда и Тертер на линии соприкосновения в Карабахе подвергаются обстрелу с армянской стороны.
"В настоящее время города Бейляган, Барда и Тертер подвергаются обстрелу со стороны ВС Армении. Предпринимаются адекватные меры", - заявили в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства.
Ранее, президент Азербайджана заявил о недопустимости переговоров с Арменией из-за ее действий. По его мнению, Армения сознательно нарушает переговорный процесс и выдвигает неприемлемые требования.
Также мы писали о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявил, что азербайджанская армия освободила от армянской оккупации Джебраил - город в Нагорном Карабахе.
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Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что Азербайджан продолжит наступление в конфликте в Нагорном Карабахе.
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