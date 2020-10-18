В московском торговом центре с эскалатора упали двое детей (видео) [ Редактировать ]
Источник: "Новости Владивостока"
В московском торговом центре с эскалатора упали двое детей. Инцидент произошел 17 октября в торговом центре "Мегаполис", сообщает Telegram-канале Mash.
На видео с камер наблюдения видно, что девочка пыталась спуститься с коляской по эскалатору, но не удержала - и вместе с двухлетним братом кубарем покатилась вниз.
Их мать была рядом, после случившегося она сразу подбежала к дочери с сыном. Скорую вызвал охранник. Мальчика пришлось госпитализировать с травмой головы.
Сообщается, что за эскалатором должен постоянно наблюдать оператор. В таких случаях оператор, увидев на камере подобное, должен остановить полотно.
Полиция будет разбираться, почему дети гуляли по торговому центру без взрослых.
Ранее сообщалось, что на Крещатике в Киеве появится новый торговый центр.
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