Девочка пыталась спуститься с коляской с братом по эскалатору, но не удержала Источник: "Новости Владивостока"

В московском торговом центре с эскалатора упали двое детей. Инцидент произошел 17 октября в торговом центре "Мегаполис", сообщает Telegram-канале Mash.

На видео с камер наблюдения видно, что девочка пыталась спуститься с коляской по эскалатору, но не удержала - и вместе с двухлетним братом кубарем покатилась вниз.

Их мать была рядом, после случившегося она сразу подбежала к дочери с сыном. Скорую вызвал охранник. Мальчика пришлось госпитализировать с травмой головы.

Сообщается, что за эскалатором должен постоянно наблюдать оператор. В таких случаях оператор, увидев на камере подобное, должен остановить полотно.



Полиция будет разбираться, почему дети гуляли по торговому центру без взрослых.

Ранее сообщалось, что на Крещатике в Киеве появится новый торговый центр.