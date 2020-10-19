Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов обвенчался со своей избранницей. Об этом он рассказал у себя на странице в Telegram.

Венчание произошло накануне в Свято-Пантелеймоновском монастыре.

Вчера был долгий, но счастливый день. Мы с Настей стали мужем и женой - перед людьми и перед Богом. В этот день в Свято-Пантелеймоновском монастыре мы дали друг другу обет "всегда быть вместе в радости и горе.

Обвенчал Трофимова Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.

Праздник отмечали в семейном кругу. Для того чтобы отметить этот день в кругу друзей, пара ждет окончания карантина.

Ранее мы писали о том, что командующий ВСУ женился.