Територіальні громади отримають землі із державної власності - Зеленський [ Редактировать ]
Уже до кінця року мають завершити передання сільськогосподарських земель із державної власності територіальним громадам. Поки що два мільйони гектарів. Іще п'ять спершу необхідно повернути державі. Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами чотирьох телеканалів. За словами Президента, уряд уже підготував проєкт розпорядження. Документ мають ухвалити наступного тижня.
Володимир Зеленський, Президент України:
П'ять мільйонів гектарів вкрали, ось чому це відбувалось. 20 з чимось мільйонів гектарів земель всього лиш залишилося, а всього було 7 де 5? Їх вкрали. Два ми встигли моїм указом передати ОТГ і тепер вони будуть відповідати за використання цієї землі, за наповнення їх місцевого бюджету. І це правильно. А 5 мільйонів, що з цим? Але ми все відкриємо.
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