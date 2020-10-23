Зелене цуценя вразило італійського фермера та інтернет [ Редактировать ]
Зелене цуценя народилося в Італії. Тамтешній фермер, власник собаки, не міг повірити своїм очам, коли побачив песика зі смарагдовою шерстю. Через це чоловік прозвав щеня "Фісташкою".
Інші цуценята народилися з білим забарвленням хутра, як і в їхніх батьків. Тепер, за словами фермера, "Фісташка" стане головним охоронцем його садиби.
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