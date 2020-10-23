Вакцина от коронавируса будет готова не раньше, чем через год - генетик [ Редактировать ]
Вакцина от коронавируса, которая сейчас разрабатывается с участием украинских специалистов, будет готова не ранее, чем через год.
Об этом заявил в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" генетик Александр Коляда.
"Те, кто сейчас бросаются в клинические испытания, будут уже находиться совсем в далеком таком эшелоне, потому что более 150 вакцин по этому пути уже многие месяцы идут. Мы начали достаточно поздно и, соответственно, заканчивать будем тоже поздно", - сказал он.
Генетик отметил, что через год, когда эта вакцина пройдет все необходимые испытания, в ней все же будет необходимость, потому что коронавирус никуда не денется.
Коляда также подчеркнул, что украинские ученые пока не видели никаких протоколов исследований американско-украинской вакцины, сделанных на территории Украины.
"Мы видели данные из Техаса. Мы не видим этой вакцины в трекере ВОЗ, мы не видим этой вакцины в других трекерах, которые следят даже до клинических исследований. Поэтому научное сообщество очень надеется на большую информацию, чтоб мы могли хоть что-то сказать, как мы можем к ней относиться", - подытожил генетик.
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