Вакцина от коронавируса, которая сейчас разрабатывается с участием украинских специалистов, будет готова не ранее, чем через год.

Об этом заявил в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" генетик Александр Коляда.

"Те, кто сейчас бросаются в клинические испытания, будут уже находиться совсем в далеком таком эшелоне, потому что более 150 вакцин по этому пути уже многие месяцы идут. Мы начали достаточно поздно и, соответственно, заканчивать будем тоже поздно", - сказал он.

Генетик отметил, что через год, когда эта вакцина пройдет все необходимые испытания, в ней все же будет необходимость, потому что коронавирус никуда не денется.

Коляда также подчеркнул, что украинские ученые пока не видели никаких протоколов исследований американско-украинской вакцины, сделанных на территории Украины.

"Мы видели данные из Техаса. Мы не видим этой вакцины в трекере ВОЗ, мы не видим этой вакцины в других трекерах, которые следят даже до клинических исследований. Поэтому научное сообщество очень надеется на большую информацию, чтоб мы могли хоть что-то сказать, как мы можем к ней относиться", - подытожил генетик.