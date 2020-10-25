"Теперь власть будет организована по-другому" - Шуфрич [ Редактировать ]
В воскресенье вечером, 25 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА", народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич высказался о работе парламента и возможных досрочных парламентских выборах.
"Нет, им уже ничего не изменить. Можно исправлять ошибки, когда ты что-то делаешь. Когда у тебя нет воли делать, принимать и когда ты надеешься проскочить на каких-то перформенсах... Ну это получилось 1,5 года назад вопреки. Люди проголосовали против политики и режима Порошенко. Сейчас же, я считаю, время безвозвратно потеряно. Люди дали оценку власти, а это означает, что власть теперь будет организована по-другому. Как? Это покажет время. Президент говорит о досрочных парламентских выборах. Возможно, это будет выход из ситуации. Все-таки парламентская республика. То, что это была такая гримасса, что в парламентской республике абсолютно власть была у президента. Потому что он имеет и до сегодняшнего дня имел монобольшинство", - рассказал политик.
"Я могу взять на себя ответственность, что целый ряд народных депутатов-мажоритарщиков увидел, как оценили работу власти на их мажоритарных округах, могут уже сегодня подумать о выходе из большинства и поиске диалога с другими политическими силами, которые будут объединяться для реализации конкретных программ в парламенте или чтобы вместе уже пойти на досрочные выборы. И вот то, чем пугал Зеленский своих депутатов монобольшинством, может получится так, что этим он напугает себя. Депутаты услышали о намерении президента проводить досрочные выборы и просто перегруппируются. И может случится так, что уже через пару недель, месяцев некому будет в парламенте голосовать, потому что не будет большинства. Оппозиция будет голосовать только за те законы, которые реально будут помогать людям, а разные хотелки президентские уже не будут иметь поддержки и никакими перформенсами это уже не поменять", - добавил депутат.
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