Шестиколесный монстр: в США представили рекордный внедорожник (фото) [ Редактировать ]
Калифорнийская компания Rezvani Motors показала миру свой мощнейший шестиколесный внедорожник Hercules. Об этом сообщает Motor1.
Грузовик поставит рекорд мира по мощности, когда выйдет в серийное производство.
Всего через несколько недель Rezvani Hercules 6x6 будет представлен автомобильному миру. Геркулес, названный богом всех грузовиков, станет самым мощным 6-колесным грузовиком на Земле.
Отмечается, что новинка поставлена на шасси Jeep Wrangler четвертого поколения и оснащена 6,2-литровым компрессорным двигателем с отдачей более тысячи лошадиных сил. Также Hercules разработают в бронированной версии. Стоимость авто будет начинаться от 300 тысяч долларов.
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