Щойно миротворча місія виявляється в російських інтересах, - вона розгортається за лічені години. І такого ніяк не скажеш про розгортання міжнародної миротворчої місії на Донбасі, переговори, щодо якого ведуться вже сьомий рік у рамках Тристоронньої контактної групи...

Сьогодні ТКГ обговорює питання мирного плану для Донбасу та обміну утримуваними особами. Політична та Гуманітарна підгрупи у форматі відео-конференції спілкувалися вранці. Переговори економічної та безпекової підгруп почалися кілька годин тому. На завтра заплановане спільне засідання ТКГ на рівні голів делегацій.

Тим часом на Сході країни минулої доби два ворожих обстріли. Найманці вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Водяного на півдні Донеччини, - повідомили у штабі ООС. Втрат серед військовиків немає. Сьогодні зранку на лінії розмежування ворожих атак не було.