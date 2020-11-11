"Мест в больницах не будет даже в коридорах": Шмыгаль о необходимости жесткого карантина [ Редактировать ]
В среду, 11 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил необходимость введения карантина выходного дня в Украине с 14 ноября. Если не предпринять мер, то скоро в больницах не останется коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Такое заявление он сделал в ходе заседания Кабмина.
У нас же задача - не остановить присутствие людей в развлекательных заведениях, заведениях питания, у нас задача - уменьшить потоки людей в метро, в маршрутных такси, на транспорте, уменьшить социальные контакты людей в выходные дни для того, чтобы остановить рост болезни в Украине.
Он отметил, что если не усилить карантин хотя бы в выходные, то уже через месяц, 10-15 декабря, больницы страны вообще не смогут принимать больных с COVID-19.
Мест в больницах не будет даже в коридорах.
Ранее сообщалось, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19.
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