В среду, 11 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил необходимость введения карантина выходного дня в Украине с 14 ноября. Если не предпринять мер, то скоро в больницах не останется коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Такое заявление он сделал в ходе заседания Кабмина.

У нас же задача - не остановить присутствие людей в развлекательных заведениях, заведениях питания, у нас задача - уменьшить потоки людей в метро, в маршрутных такси, на транспорте, уменьшить социальные контакты людей в выходные дни для того, чтобы остановить рост болезни в Украине.

Он отметил, что если не усилить карантин хотя бы в выходные, то уже через месяц, 10-15 декабря, больницы страны вообще не смогут принимать больных с COVID-19.

Мест в больницах не будет даже в коридорах.

Ранее сообщалось, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19.