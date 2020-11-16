Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что народ замкнулся на его полномочиях.

По его словам, чтобы передать часть полномочий президента, "Конституцию ломать не надо", сообщает БелТА.

Отмечается, что Лукашенко готов рассмотреть законопроект, который подготовит парламент по этому вопросу.

"Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Тихановская объявила амнистию за захват Лукашенко.

Также мы писали о том, что Лукашенко пригрозил Украине санкциями.