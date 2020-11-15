99 день протестів у Білорусі. Тисячі людей вийшли на недільний традиційний марш. Цього разу вшановували загиблих у вуличних акціях. Нагадаю, цього тижня внаслідок жорсткого побиття помер ще один активіст - Роман Бондаренко.

Не минулося без сутичок з поліцією: в автозаках до райвідділків - повезли понад пів тисячі людей. Серед затриманих, повідомляють правозахисники, є навіть діти. Докладніше про акції протесту - розкажуть мої колеги

Цього разу затримувати протестувальників взялися ще до початку маршу - коли люди гуртувалися у своїх районах, аби потім рушити центром Мінська.

Як зазвичай під час недільних акцій, влада зігнала до білоруської столиці автозаки, водомети та іншу спецтехніку. Перекрили кілька центральних станцій метро, глушили інтернет. Біля метро "Пушкінська" силовики застосували проти мітингарів світло-шумові гранати та сльозогінний газ. Кількох людей травмували.

Вибухи пролунали і на "Площі змін", де три дні тому силовики побили активіста Романа Бондаренка. Після отриманих тоді травм 31-річний чоловік помер у лікарні. Мітингарі зібралися вшанувати його пам'ять та вимагали покарати винуватців цього злочину.

"Перестаньте убивать! Перестаньте убивать!"

Лише за перші кілька годин протестних акцій у Мінську та інших містах затримали близько півтори сотні людей. Олександр Лукашенко, який протестувальників називає "протестунами", напередодні доручив Генпрокуратурі "взяти під контроль" справу загиблого Бондаренка. Та вкотре наголосив: сподіватися на його "раптову" відставку - не варто.

Олександр Лукашенко:

Нет, вдруг я не откажусь. Я просто, когда надо уйду с этого поста. Зачем вдруг? Вдруг - это опасно. Детально, с принятием Конституции и прочее. По срокам я планирую сейчас заявить на всебеларусском народном собрании - как мы будем двигаться и при каких условиях. Они сейчас вырабатываются, но ни в коем случае не под давлением. Ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы знаете бросить людей и уйти. Ну кроме Беларуси у меня ничего нет.

Тим часом лідерка опозиції Світлана Тихановська заявила про створення народного трибуналу, який у майбутньому судитиме Лукашенка. А також закликала Євросоюз розширити санкції проти білоруського очільника та його оточення.