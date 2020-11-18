Сезонний товар першої необхідності. До такої категорії у Франції зарахували новорічні ялинки, щоб жодні карантинні обмеження не зіпсували громадянам свята. Зміни затвердили на урядовому рівні.

Тепер ялинку - як харчі та ліки - можна буде купити навіть у жорсткий локдаун. Старт продажів з 20 листопада, торговельні майданчики облаштують переважно надворі: на автостоянках, відкритих ринках та в садових центрах.