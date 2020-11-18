У Франції уряд зарахував ялинки до товарів першої необхідності [ Редактировать ]
Сезонний товар першої необхідності. До такої категорії у Франції зарахували новорічні ялинки, щоб жодні карантинні обмеження не зіпсували громадянам свята. Зміни затвердили на урядовому рівні.
Тепер ялинку - як харчі та ліки - можна буде купити навіть у жорсткий локдаун. Старт продажів з 20 листопада, торговельні майданчики облаштують переважно надворі: на автостоянках, відкритих ринках та в садових центрах.
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