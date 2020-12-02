Обов'язкова вакцинація, покарання за продаж електронних цигарок і відновлення є-декларування. Попри спокійний, на перший погляд, порядок денний, роботи в депутатів - непочатий край. Поки в залі тривало голосування, у кулуарах нардепи вже складали плани на наступний день. А під стінами Верховної Ради - одразу два протести. Чого вимагали люди і які рішення ухвалили народні обранці - розкаже Ксенія Барвіненко.

Новий день - новий протест. Під стінами парламенту до ФОПівців приєдналися противники щеплень. Закликають не голосувати законопроєкт 4142 про вакцинацію. Традиційні гасла - медичне рабство і вимоги не змушувати вакцинувати дітей. Хоча в самому законопроєкті про обов'язковість щеплення - ані слова.

Ольга Стефанишина, народний депутат, "Голос":

Дається право батькам написати незгоду, якщо не хочуть вакцинувати. Дитина щеплена - вона допускається до фізичного доступу до навчального закалду, якщо дитина не щеплена вона може обрати інші форми навчання, наприклад сімейну.

Чи то протест вплинув на депутатів, що цей законопроєкт нардепи проігнорували. Натомість встановили штрафи за продаж електронних цигарок неповнолітнім. Фактично зрівняли продаж тютюнових виробів зі збутом електронних девайсів для куріння. Недобросовісні продавці тепер сплачуватимуть штраф від чотирьох до восьми сотень неоподаткованих мінімумів. Норма діятиме вже з 1-го січня.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми підтримуємо цей законопроект тому, що вважаємо що сьогодні піклування про дітей, потрібні якісь конкретні речі, законопроекти там не тільки цей законопроект іде, там законопроекти про батьківське піклування, про допомогу інвалідів, ці речі вони важливі і дійсно потрібні для суспільства, і якраз цей законопроект ми підтримали. Тому що йде така замануха, що буцімто електронні сигарети вони не шкідливі і може використовуватися дітьми, це неправильно і ми проти цього.

Михайло Цимбалюк, народний депутат, "Батьківщина":

Автори законопроекту чітку переконують є розрахунки що прийняття цього законопроекту збереже життя мільйонів українців, особливо дітей.

А в кулуарах тим часом вирішували, як відновлювати електронне декларування. Тож депутати другий день обговорюють можливі варіанти.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Насправді треба відновлювати електронне декларування, це очевидно, відновлювати його треба в повному обсязі, має бути кара для чиновників, в іншому випадку який сенс - пиши що хочеш, а покарання немає, це є очевидні речі.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

В нас є два так звані цих законопроекти, які вирішують цю проблему, чи кризу, яку називають конституційну, треба обрати законопроект, який відповідає Конституції України, який виправляє помилки попереднього парламенту і робить прозорим і відкритим декларування всіх чиновників, але при цьому робить співмірною відповідальність за брехню в деклараціях.

Відновити е-декларування нардепи планують уже завтра. Принаймні про це домовилися з головою парламенту. Нардепи мають сформувати компромісний варіант, із тих пропозицій, які раніше звучали в парламенті - зокрема від президента, і очільника Верховної Ради.