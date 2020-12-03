В Україні одужала рекордна кількість пацієнтів з COVID-19 [ Редактировать ]
Майже 14 з половиною тисяч нових інфікувань коронавірусом в Україні. Минулої доби з підтвердженим діагнозом ушпиталили 1700 людей. Від ускладнень - померли 243 пацієнти.
А одужали - понад 15 тисяч, це рекордний показник. За весь час епідемії на COVID-19 захворіли 773 тисячі українців, майже 13 тисяч - померли. Найвищі показники заражень у Києві, на Запоріжжі, Одещині та Харківщині.
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