"Індульгенції перед відставкою": Дональд Трамп готує власне помилування [ Редактировать ]
Дональд Трамп, який теж програв вибори, вирішив убезпечити себе від усіх можливих звинувачень після зміни влади. Перед тим, як покинути Білий дім, він просто себе ... помилує. А також - усе своє найближче оточення.
Чи законна ця процедура?
CNN, почувши про це від джерел у Білому домі, опублікувала сенсацію. Мовляв, чинний президент перед тим як піти може підписати низку указів. Помилувати кількох людей, зокрема дочку Іванку, та зятя і одночасно радника - Джареда Кушнера.
Глава держави і справді має право на помилування. Але президенти завжди використовували його коли вже були і слідство, і суд, і вирок. А тут - розглядають сценарій, коли помилують заздалегідь, тобто ще до того, як оточенню Трампа навіть висунуть обвинувачення. Така собі "президентська індульгенція", коли відпускають усі "гріхи".
І Трамп цілком серйозно обговорює такий план з юристами. Побоюючись, що адміністрація Байдена переслідуватиме його соратників, його сім'ю і його самого. Ось і хочуть перестрахуватися і вважають, що після президентського помилування неможливо буде відкрити кримінальні провадження та притягти до відповідальності - адже за все, що зроблено не так, держава (руками її лідера) чиновників уже вибачила.
Але і це ще не все. Радники Трампа і його особистий адвокат Руді Джуліані пропонують ще один крок. Щоб Трамп самого себе теж убезпечив.
Кажуть, прецедентів у історії Сполучених Штатів ще не було, та максимально схожий випадок стався в сімдесятих: 38-й президент Джеральд Форд помилував свого попередника, Річарда Ніксона - ще до того як йому висунули звинувачення за результатами Вотергейтського скандалу.
Отже, і Трамп, начебто, може це зробити, він такий же громадянин США, як і інші. І якщо суддя сам на себе може накласти покарання (приклади були), то і президент теоретично сам себе за все на світі може амністувати.
І найкращі юристи Америки терміново сіли вивчати законодавство. Одним потрібні аргументи на користь "президентського помилування", іншим - щоб цього не допустити.
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