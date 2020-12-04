На Донеччині бойовики поранили військовослужбовця [ Редактировать ]
На Донеччині знову поранено армійця. Ворог укотре відкрив снайперський вогонь. Це сталося вдень в районі селища Луганське. Пораненого госпіталізували, його стан стабільний. А поблизу Водяного на півдні Донеччини окупанти зранку били із важкого озброєння.
Російські найманці атакували наші позиції з артилерійських систем 122 калібру і 120 мінометів. Напередодні, також у районі Водяного, бойовики кілька разів стріляли з мінометів та гранатометів, а також дистанційно мінували позиції Збройних сил. Армійці вогню у відповідь не відкривали. Щодо порушень "режиму тиші" з боку формувань РФ і загострення ситуації українська сторона в ТКГ повідомила представників ОБСЄ.
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