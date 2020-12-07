"Марш волі" у Мінську завершився неволею для 300 білорусів [ Редактировать ]
Понад 300 людей затримали у Мінську під час "Маршів волі". Через попередні розгони та затримання, протестувальники збиралися не в центрі білоруської столиці, а на подвір'ях своїх мікрорайонів.
Тримали біло-червоні прапори, скандували "Долучайся!" та "Живє Бєларусь". За словами очевидців, силовики почали затримувати людей просто на подвір'ях. Хапали навіть випадкових перехожих.
Протестні виступи у Білорусі тривають вже понад 3 місяці. Мітингарі вимагають відставки Лукашенка, проведення нових президентських виборів та покарання для силовиків за надмірну жорстокість до активістів.
Сегодня прекрасный чудесный день, когда мы опять видим объединение беларусского народа очередное. Никто не боится. Все выходят. Потому что это касается уже каждого абсолютно.
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