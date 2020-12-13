Білорусь сколихнула нова хвиля громадських протестів [ Редактировать ]
Білорусь знову вийшла на протест! Країною прокотилися "судові марші". Затримані - десятки людей.
Демонстранти зранку зійшлися в колони та рушили вулицями міста. Протидіяли їм традиційно - силовики. Людей розганяли водометами, хапали та везли до райвідділків.
За даними правозахисників, у Мінську заарештували від п'ятдесяти до вісімдесяти активістів. Затримували як старших людей, так і неповнолітніх.
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