Протести у Білорусі: правоохоронці знову застосували силу до мітингувальників [ Редактировать ]
У Білорусі під час протестів затримали понад 300 учасників. Десятки маршів відбулися в різних районах столиці, в найбільшому взяли участь кілька сотень осіб. Правоохоронці застосували силу до мітингувальників.
Акції відбулися також у Бресті, Гродні, Новогрудку. Протести в Білорусі тривають уже чотири місяці.
Люди вимагають відставки Лукашенка і нових справедливих виборів, звільнення політв'язнів і притягнення до відповідальності силовиків за побиття і катування мирних демонстрантів.
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