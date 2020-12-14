Люди вимагають відставки Лукашенка і нових справедливих виборів

У Білорусі під час протестів затримали понад 300 учасників. Десятки маршів відбулися в різних районах столиці, в найбільшому взяли участь кілька сотень осіб. Правоохоронці застосували силу до мітингувальників.

Акції відбулися також у Бресті, Гродні, Новогрудку. Протести в Білорусі тривають уже чотири місяці.

Люди вимагають відставки Лукашенка і нових справедливих виборів, звільнення політв'язнів і притягнення до відповідальності силовиків за побиття і катування мирних демонстрантів.