За сутки в столице официально зафиксировали 756 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

Всего за период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 100 450 инфицированных COVID-19. 32 175 человек выздоровели (226 - за минувшие сутки), еще 1713 киевлян умерли (14 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

415 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

281 мужчина, возрастом от 18 до 88 лет;

60 детей - от 2 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных подтверждено в Дарницком районе (216 человек), Днепровском районе (170 случаев) и Подольском районе (79 пациентов).

Читайте также, на территории Украины за сутки лабораторно подтвердили 8325 новых зараженных коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в стране инфицировались 964 448 инфицированных COVID-19.

Кроме того, в Украину завезут первый миллион доз вакцины от коронавируса в марте 2021 года. Старт вакцинации ожидается в феврале 2021 года.

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