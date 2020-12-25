Карантин - карантином, а свято таки почалося. Та ще й з масовими гуляннями. Сьогодні Україна святкує Різдво західного обряду. І попри всі коронавірусні перестороги, народ пішов "у народ". Сьогоднішній день є такою собі ковідно-новорічною перевіркою. Тож чи дотримуються люди у святковому запалі бодай елементарних карантинних норм? Що ж відбувається на київських вулицях?

Середмістя столиці. Софійська площа - центр новорічного святкування. Сюди за святковим настроєм йдуть тисячі людей.

Настрій на новий рік? - Отличный!

І попри заклики чиновників дотримуватися дистанції та носити маски - більшість заходи безпеки ігнорує. Довгі черги, масові скупчення. Люди, кажуть, втомились від заборон.

Не зважаючи на всю ситуацію в країні, хочеться якось розважити дитину.

Розумієте, у мене вже виробилися антитіла, я вже перехворіла перед вильотом в Україну, здала тест повторно - негатив. Не хвилююсь.

А дехто навіть готовий роздягнутися, ризикуючи власним здоров'ям.

Втім, якщо ви без маски, вдасться тільки погуляти. Покататись на атракціонах, або купити щось в ятках - не вийде.

Катерина, продавчиня

Без масочок тоже, люди підходять, ми обов'язково з масочками должни обслуговувати. Якщо людина без масочки, ми не обслуговуємо людей - такі правила.

За правилами, а точніше за їх виконанням має слідкувати охорона.

Стараемся следить. Ну, здесь же открытое пространство.

Простір відкритий, та працювати доводиться за новими правилами. Коронавірус вніс свої корективи і всі ятки довелося дообладнати.

Богдан, продавець:

Перчатки, маски, дезінфектори у нас стоять, трубочки в нас одноразові, теж кришечки нафасовані. Все як треба, все згідно правил. Скло.

Людей у порівнянні з минулим роком не поменшало, - кажуть продавці. Щоправда, чи буде виторг, якщо обмежили асортимент, не знають. Продавати цьогоріч дозволили тільки напої.

Катерина, продавчиня:

У минулому році ми ще торгували шашликом, ребрами, а тут тільки глінтвейн, і чаї, і все.

Перед ятками черги та основного напливу людей продавці чекають увечері.

Шістнадцята година у Києві, у другій половині дня людей на вулицях столиці значно побільшало. Всі йдуть у місця де проводять ярмарки і святкування.

Але найбільше людей навколо себе збирає головна красуня країни - ялинка. Зробити селфі на її фоні охочих чимало.

До речі, київську ялинку визнали однією з найкрасивіших у Європі. Наша зелена красуня на Софійській площі випередила Римську, Варшавську і навіть Паризьку. А автори рейтингу назвали Київ ідеальним місцем для туристів.

Якщо ви все-таки вирішили провести вечір біля головної ялинки столиці, краще добиратися громадським транспортом, або ж метро.

Попередні два дні столиця стояла в заторах, сьогодні зранку ситуація змінилася, втім ближче до вечора у центрі Києва трафік все-таки ускладнився, і ось це перехрестя ми намагаємося проїхати вже хвилин п'ятнадцять.

На новорічні свята українцям таки дали розгулятися. Жорстко обмежувати в Уряді не стали. Навіть дозволили в новорічну ніч святкувати в ресторанах до сьомої ранку.