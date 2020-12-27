В Египте сгорела частная клиника для больных коронавирусом [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
В Египте в результате пожара в частной клинике на окраине Каира, где лечили пациентов с COVID-19, погибли по меньшей мере 7 человек и несколько пострадали. Об этом сообщает Reuters.
Пожар вспыхнул около 9:00 утра в больнице Миср Аль Амаль примерно в 30 км к северо-востоку от центра египетской столицы. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электросети.
Больницу эвакуировали и закрыли, а пациентов перевели в государственную больницу в Каире.
В Египте за последнюю неделю произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом. В субботу, 26 декабря, Министерство здравоохранения зарегистрировало 1189 новых случаев заболевания и 43 случая смерти. Общее число зараженных выросло до 131 315 случаев, включая 7 352 случаев смерти.
Эксперты в области здравоохранения и некоторые правительственные чиновники говорят, что реальные цифры, вероятно, в разы выше из-за низкого уровня тестирования и не включения в официальную статистику результатов тестов в частных клиниках.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки выявили 6 113 новых случаев коронавирусной инфекции, 72 человека умерли. Выздоровели 6 621 человек.
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