Кабмін послабив карантин заради святкування Нового Року [ Редактировать ]
Без масових гулянь і концертів. Цього року Новий рік Україна відзначатиме в умовах карантинних обмежень. Утім заради свята Уряд дещо послабив заборони.
Ресторанам дозволили працювати до сьомої ранку. Обов'язкова умова - не більше як чотири людини за столом. Відповідно бенкети й масові заходи заборонені.
Роботу громадського транспорту, зокрема метро - теж продовжили. У Києві метрополітен працюватиме до другої ночі, а в Харкові до третьої. Наземний транспорт, поїзди та літаки курсуватимуть у звичному режимі.
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