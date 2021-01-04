Аби зменшити кількість ДТП, на українських дорогах уже пів року працюють камери автофіксації. Вони фотографують порушника, який перевищив швидкість. За цей час тисячі водіїв отримали та сплатили штрафи. Скільки на цьому заробила держава та чи вплинуло це на аварійність - розбиралися наші кореспонденти.

Їхав швидше, ніж 50 кілометрів на годину, - потрапив в об'єктив.

У меня даже есть друзья, которые в инстаграме выкладывают, как показывают "привет" камерам.

Чи дієва автоматична фіксація швидкості на українських дорогах?

Все одно порушують правила і порушують.

Такі, іноді непомітні, камери вже пів року спостерігають за водіями. Дехто вже відзначився антирекордами. Наприклад, максимальна кількість штрафів - 353, а максимальна швидкість - 240 кілометрів на годину. Нині камер - 45, здебільшого встановлені у столиці. Та днями обіцяють додати ще три - у Львові. А загалом - ще 220 в усіх областях.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Патрульної поліції України:

Якщо порівняти цей період із таким самим періодом минулого року, то в рази зменшується кількість ДТП із потерпілими і загиблими саме на ділянках розміщення камер. якщо минулого року ми мали 69 ДТП із потерпілими і загиблими в цих місцях, то цього року ми маємо лише.

І якщо із дієвістю камер погоджуються всі, то їхнє розташування - питання спірне.

Владислав Антонов, засновник сайту dtp.kiev.ua:

Например, они не всегда стоят там, где в местах концентрации аварийности. Тот же проспект Победы абсолютно без камер там, где гибнут люди, тот же проспект Бажана, Заболотного. То есть широкие магистрали беспрерывного движения, где нету светофоров, нету переходов.

А от прибуток від камер до держскарбниці чималий.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Патрульної поліції України:

Станом на сьогодні системой автоматичної фіксації винесено понад 1 млн 200 постанов за пів року, тобто фактично притягнень до відповідальності і наголошую, що 84% цих постанов є вже оплаченими і сума, яка надійшла до бюджету - це понад 187,5 млн грн.

І це лише за пів року. У поліції розповідають - 90 відсотків водіїв, яких "сфотографували", сплачують штраф у перші 10 днів - це пільговий період, коли сума менша на 50 відсотків. Загалом до камер керманичі ставляться позитивно. Деякі навіть згодні на більші штрафи - особливо за керування автівкою напідпитку.

Пора уже учить людей, потому, что полная безнаказанность в стране, плюс бюджет страны пополняем, вообще прекрасно, выше надо раз в пять, десять. Ну что это, 200 грн? Сейчас на 200 грн уже, по-моему, в магазине ничего не купишь.

За пьянки лучше б добавили штрафы, а за превышение скорости, я считаю, нормальные, адекватные.

І не лише за рахунок українських любителів швидкості цього року поповнився держбюджет. 340 штрафів отримали іноземці, які порушували ПДР.