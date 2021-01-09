Білорусь сколихнула хвиля "дворових" протестів [ Редактировать ]
У Білорусі знову мітинги проти фальсифікації президентських виборів. Цього разу - дворові. Жителі Мінська групами вийшли на вулиці у своїх районах.
Такі локальні демонстрації почалися ще наприкінці минулого року. Містяни домовляються про збори у соцмережах, організовують марші та шикуються в ланцюги солідарності.
Сьогодні мітинги відбулися також у Бресті й Гродні. Про затриманих наразі не повідомляють. За кілька попередніх днів міліція заарештувала 12 людей.
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