У Білорусі знову мітинги проти фальсифікації президентських виборів. Цього разу - дворові. Жителі Мінська групами вийшли на вулиці у своїх районах.

Такі локальні демонстрації почалися ще наприкінці минулого року. Містяни домовляються про збори у соцмережах, організовують марші та шикуються в ланцюги солідарності.

Сьогодні мітинги відбулися також у Бресті й Гродні. Про затриманих наразі не повідомляють. За кілька попередніх днів міліція заарештувала 12 людей.