США готують новий пакет санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" [ Редактировать ]
Білий Дім готує ще один пакет обмежувальних заходів проти "Північного потоку-2". Під санкції потраплять компанії, які прокладають газогін, перевіряють обладнання і страхують Газпромівський проєкт. Їхній перелік оприлюднять цього тижня.
Нагадаємо, 15 січня має розпочатися будівництво на останній, данській ділянці трубопроводу.
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