Війна на Донбасі: окупанти гатили зі станкового гранатомета [ Редактировать ]
Один обстріл зафіксували за минулу добу на Донбасі. Неподалік населеного пункту Широке російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета.
У штабі запевнили - втрат в українському війську немає.
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