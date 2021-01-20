Голова ОБСЄ вирушила відвідати зону ООС [ Редактировать ]
Сьогодні, в рамках візиту до України, до зони ООС вирушила голова ОБСЄ Анн Лінде. Зокрема, вона відвідала КПВВ "Золоте", і досі заблоковане бойовиками. Представники українського командування поінформували очільницю ОБСЄ про щоденні провокації з боку російських найманців, зокрема, з великокаліберної зброї і мінометів.
Минулої доби на лінії розмежування зафіксували дві ворожі атаки. Поблизу Водяного та Південного окупанти вели вогонь із гранатометів та кулеметів. Українські армійці змушені були стріляти у відповідь.
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