Сьогодні, в рамках візиту до України, до зони ООС вирушила голова ОБСЄ Анн Лінде. Зокрема, вона відвідала КПВВ "Золоте", і досі заблоковане бойовиками. Представники українського командування поінформували очільницю ОБСЄ про щоденні провокації з боку російських найманців, зокрема, з великокаліберної зброї і мінометів.

Минулої доби на лінії розмежування зафіксували дві ворожі атаки. Поблизу Водяного та Південного окупанти вели вогонь із гранатометів та кулеметів. Українські армійці змушені були стріляти у відповідь.