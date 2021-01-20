Сьогодні шоста річниця підриву Нового терміналу Донецького Аеропорту. Це стало закінченням надзвичайно довгої оборони летовища від атак бойовиків та російських підрозділів. За час боїв, за інформацією Міноборони, загинули 109 військових та добровольців, ще 6 - зникли безвісти, 446 - зазнали поранень. За даними розвідки, найманці та російські військові сукупно втратили близько восьми сотень.

Оборона Донецького Аеропорту почалася з першої спроби його штурму, російськими та місцевими бойовиками 26 травня 2014 року. Він видався напрочуд вдалим для українських вояків та спецпризначенців. Маючи кількох поранених, наші бійці знищили десятки ворогів. Ці кадри тоді облетіли увесь світ, - вантажівка, наповнена тілами бойовиків. Тоді одна ворожа група прийняла загін найманців за українських військових і знищила їх дощенту.

Після цього починається двохсот сорока дводенна оборона летовища. З вересня бойовики дуже інтенсивно за допомогою тяжкої техніки намагаються вибити захисників з їхніх позицій. ДАП стає стратегічним напрямом, а в разі початку звільнення Донецька, просто оптимальним, для того, щоб зайти в окуповане місто.

Крім того, він стає символом, а його захисники отримують нове ім'я - кіборги. Нерідко на підступах до аеропорту можна було бачити тіла вбитих бойовиків та росіян, яких довгий час не забирали.

13 січня п'ятнадцятого року, не витримавши постійних обстрілів ворожою артилерією, падає диспетчерська вежа. Точаться бої на надблизькій дистанції. 20 січня, бойовики підривають перекриття нового терміналу ДАПа. Через два дні - оборона летовища закінчиться. Утримуючи аеропорт, українським військовим вдавалося відволікати значні сили бойовиків та росіян. Невдовзі після падіння ДАПу, починається ворожий штурм Дебальцевського виступу. Тоді Кіборги вистояли - не витримав бетон.