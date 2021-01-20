У Мадриді пролунав потужний вибух [ Редактировать ]
Потужний вибух пролунав у середмісті Мадрида. Рвонуло близько третьої години за місцевим часом. За даними видання "Ельпаїс", зруйновано три поверхи будівлі, всередині почалася пожежа. Мер іспанської столиці підтвердив загибель двох осіб, також є травмовані. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.
На місці працюють 20 команд вогнеборців та медиків. Кілька сусідніх будівель пошкоджені, поряд розташований, зокрема, будинок для людей літнього віку. Серед них - постраждалих немає, всіх евакуювали до готелю.
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