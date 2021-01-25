На Черкащині втопилось одразу четверо жителів [ Редактировать ]
На Черкащині за добу відразу четверо потопельників, серед них дитина. Двоє рибалок із 10 річним хлопчиком зникли напередодні ввечері поблизу Канева. Сьогодні зранку після восьмигодинних пошуків водолази знайшли тіла дитини та одного чоловіка і підняли їх на берег.
Тіло іншого рибалки рятувальники відшукали ближче до обіду. Ще одна трагедія сталася вже сьогодні поблизу Черкас - там під кригу провалився шістдесятирічний рибалка. Врятувати його не вдалось.
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