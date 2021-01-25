Президент України привітав жителів з завершенням локдауну [ Редактировать ]
Із завершенням локдауну українців привітав Президент. Каже, обмеження допомогли уникнути нової хвилі захворювання після зимових свят. Але розслаблятися - ще зарано.
Володимир Зеленський, президент України:
Сьогодні ми вийшли з локдауну. В нашій країні завершився посилений карантин. Я хочу привітати всіх нас, а по-друге, подякувати кожному. Разом з вами завдяки свідомості, уважності, дисципліні ми змогли досягти гарних результатів. найперше на відміну від багатьох європейських країн після зимових свят у нас не сталося спалаху інфекції. І це найголовніше. ситуація є стабільною, контрольованою і не такою загрозливою як навесні. Ми змогли у декілька разів зменшити кількість захворілих з порівнянням щоденних антирекордів, але, будь ласка давайте не розслаблятися. Дуже вас прошу продовжуйте дотримуватися правил безпеки - носіть маски, дезінфікуйте руки, тримайте дистанцію, а за наявності симптомів звертайтеся до сімейного лікаря.
по теме
Україна виходить з локдауну і повертається до обмежень "помаранчевої" зони, які діяли раніше. Знову запрацюють школи та виші, непродовольчі магазини, ринки і торгові центри
Школи та навчальні заклади не проводитимуть масові заходи, спортклуби й фітнес-зали прийматимуть не більше одного клієнта на 20 квадратів, у кінотеатрах і театрах продаватимуть квитки на половину глядацьких місць
В пятницу, 22 января, глава Минздрава Максим Степанов сделал заявление
Як навчатимуться учні шкіл та вишів із 25 січня - розповіли в Міністерстві освіти. Там кажуть: школи відчинять повністю, натомість університети та ПТУ можна буде відвідувати лише групами до 20 людей
Найбільше підтверджених випадків інфікування зареєстрували на Миколаївщині, Запоріжжі та Київщині