Із завершенням локдауну українців привітав Президент. Каже, обмеження допомогли уникнути нової хвилі захворювання після зимових свят. Але розслаблятися - ще зарано.

Володимир Зеленський, президент України:

Сьогодні ми вийшли з локдауну. В нашій країні завершився посилений карантин. Я хочу привітати всіх нас, а по-друге, подякувати кожному. Разом з вами завдяки свідомості, уважності, дисципліні ми змогли досягти гарних результатів. найперше на відміну від багатьох європейських країн після зимових свят у нас не сталося спалаху інфекції. І це найголовніше. ситуація є стабільною, контрольованою і не такою загрозливою як навесні. Ми змогли у декілька разів зменшити кількість захворілих з порівнянням щоденних антирекордів, але, будь ласка давайте не розслаблятися. Дуже вас прошу продовжуйте дотримуватися правил безпеки - носіть маски, дезінфікуйте руки, тримайте дистанцію, а за наявності симптомів звертайтеся до сімейного лікаря.