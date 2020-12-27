В Одесской области из-за короткого замыкания электропроводки новогодней гирлянды вспыхнул и полностью сгорел спортивный клуб. Об том сообщает ГСЧС в Одесской области.

Пожар в селе Молодежное Овидиопольского района произошел в ночь в ночь на воскресенье, 27 декабря. Звонок о возгорании на "101" поступил в 03:40.

Прибыв на место вызова спасатели увидели, что одноэтажный жилой дом полностью объят пламенем. В нем располагался местный спортивный клуб "Восход".

В 04:32 возгорание было локализовано, а полностью потушили огонь лишь через почти полтора часа - в 05:04.

В результате пожара уничтожено здание площадью 100 кв. м. Вероятная причина пожара - короткое замыкание электропроводки новогодней гирлянды. Ущерб устанавливается, погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Египте сгорела частная клиника для больных коронавирусом.

Напомним, что под Полтавой на территории железнодорожного предприятия сгорел вагон "Укрализныци". Спасатели обнаружили в нем обугленные останки двух людей.