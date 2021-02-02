Поліція Донеччини заочно оголосила про підозру бойовику. Сорока дворічний уродженець Бахмута був конвоїром у таємній в'язниці окупантів "Ізоляція". Встановили, що фігурант викрадав та катував цивільних.

До лав бойовиків чоловік вступив на початку 2016. Його призначили охоронцем донецької катівні. Він та інші бойовики тримали бранців у нелюдських умовах, катували електричним струмом та застосовували фізичне насильство.

До в'язниці кидали українських військових та мирних жителів. Серед потерпілих були жінки та літні люди. У справі про катування є вже п'ять фігурантів.