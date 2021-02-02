Про долю бійця, який зник у зоні ООС, досі нічого невідомо

До подій на східному фронті. Там минулої доби окупанти п'ять разів порушували режим тиші. Зокрема, в передмісті Авдіївки російські найманці гатили з гранатометів різних систем.

Неподалік Новомихайлівки застосували стрілецьку зброю, а біля селища Пищевик - гранатомети. Втрат серед українських оборонців немає. Про долю бійця, який зник у зоні ООС, досі нічого невідомо.

У штабі не відкидають, що армієць перебуває на території, не підконтрольній уряду України. Боєць щез напередодні під час чергування на одному з опорних пунктів.